Dresden (AFP) Nach mehr als vier Tagen intensiver Fahndung hat die Polizei in Sachsen einen flüchtigen Straftäter gefasst, der am Samstagmorgen im Bereich der Großgemeinde Klipphausen auf Streifenbeamte schoss. Der 43-jährige Mike W. wurde am Mittwochvormittag in Weistropp bei Klipphausen festgenommen, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte. Er leistete demnach keinen Widerstand und war unbewaffnet. Nach seiner Waffe wurde weiter gesucht.

