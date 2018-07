Lyon (AFP) Zwei deutsche Bergsteiger sind beim Besteigen des französischen Mont-Blanc-Massivs erfroren. Nach Behördenangaben wurden die Leichen der Männer am Mittwochmorgen in 4250 Metern Höhe in den französischen Alpen gefunden. Die beiden hätten einen Gipfel erreichen wollen, seien aber von einem schweren Unwetter überrascht worden.

