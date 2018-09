Meißen (dpa) - Vier Tage nach einer Verfolgungsjagd mit Schüssen auf die Polizei in Sachsen ist der geflohene Straftäter gefasst worden. Zivilbeamte hätten ihn im Zentrum eines kleinen Ortes in der Nähe von Dresden entdeckt, er habe sich widerstandlos festnehmen lassen, teilte die Polizei mit. Eine Waffe hatte er nicht dabei. An den Tagen zuvor waren Durchsuchungsaktionen der Polizei in mehreren Orten erfolglos geblieben. Der 43-Jährige, der zuvor als Kleinkrimineller bekannt war, hatte am Samstag bei der Verfolgungsfahrt mit seinem Wagen ein Polizeiauto gerammt und auf Beamte geschossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.