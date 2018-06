Seoul (AFP) Nordkorea hat am Mittwoch einen kanadischen Pfarrer freigelassen, der zu mehrjähriger Haft in einem Arbeitslager verurteilt worden war. Die offizielle nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete, der 61-jährige Hyeon Soo Lim sei aus gesundheitlichen und humanitären Gründen aus der Haft entlassen worden. In den vergangenen Tagen war eine kanadische Regierungsdelegation in Pjöngjang eingetroffen, um den Fall zu besprechen.

