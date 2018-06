Los Angeles (AFP) Regisseurinnen von Erfolgsserien wie "American Horror Story", "The Americans" und "Scandal" haben sich für eine Frauenquote in Hollywood ausgesprochen. "Ich will mir eigentlich niemals sagen müssen, dass ich nur eingestellt wurde, weil ich eine Frau bin", sagte die Regisseurin Maggie Kiley am Mittwoch beim Kongress des US-Kritikerverbands TCA in Los Angeles. "Aber vielleicht brauchen wir jetzt einfach eine Quote".

