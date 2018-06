Montréal (SID) - Tennisprofi Alexander Zverev (Hamburg) ist beim Masters-Turnier in Montreal nach einer starken Vorstellung ins Viertelfinale eingezogen. Der 20-Jährige setzte sich in der dritten Runde mit 6:4, 6:3 gegen den Australier Nick Kyrgios durch, gegen den er in den zwei Duellen zuvor Niederlagen kassiert hatte.

Nächster Gegner des deutschen Shootingstars ist der Südafrikaner Kevin Anderson, der den US-Amerikaner Sam Querrey mit 6:4, 6:1 schlug. Auch Wimbledon-Sieger Roger Federer (Schweiz) zog durch ein 4:6, 6:4, 6:2 gegen David Ferrer (Spanien) in die Runde der letzten Acht ein.

Für Rafael Nadal ist das Turnier dagegen bereits beendet. Der topgesetzte Spanier unterlag überraschend dem 18 Jahre alten Kanadier Denis Shapovalov mit 6:3, 4:6, 6:7 (4:7). Für Nadal bedeutete die Niederlage einen Rückschlag im Rennen um die Nummer eins der Weltrangliste.