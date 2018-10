Berlin (SID) - Torhüter Jonathan Klinsmann wird dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC mehrere Wochen lang fehlen. Der 20-Jährige hat laut Vereinsauskunft im Training eine Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk erlitten. Klinsmann hatte sich in Berlin in einem Probetraining für seinen ersten Profivertrag empfohlen. Er ist bei der Hertha der dritte Torhüter hinter Rune Jarstein und Thomas Kraft.