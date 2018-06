London (SID) - Die deutsche Meisterin Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid) hat bei ihrer WM-Premiere Bronze über 100 m Hürden gewonnen. Nach 12,72 Sekunden musste sich die 25-Jährige in London nur Weltmeisterin Sally Pearson aus Australien (12,59) und Peking-Olympiasiegerin Dawn Harper-Nelson (12,63/USA) geschlagen geben. Dutkiewicz gewann damit die zweite Medaille für das deutsche Team bei den Titelkämpfen an der Themse. Pearson hatte vor fünf Jahren in London Olympia-Gold gewonnen.

Ricarda Lobe (Mannheim) war im Halbfinale ausgeschieden, für Nadine Hildebrand (Sindelfingen) war bereits im Vorlauf Endstation. Europameisterin Cindy Roleder war verletzungsbedingt nicht am Start, die Leipzigerin hatte 2015 in Peking sensationell Silber gewonnen.