Warschau (AFP) Bei schweren Unwettern in Polen sind fünf Menschen, darunter zwei Jugendliche, ums Leben gekommen. Die 13 und 14 Jahre alten Pfadfinder wurden im Schlaf durch einen umstürzenden Baum in ihrem Zelt im nordpolnischen Dorf Suszek getötet, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Etwa 20 Menschen wurden zudem verletzt. Ebenfalls in Nordpolen wurde eine Frau von einem Baum erschlagen, der auf ihr Haus im Dorf Konarzyny stürzte. Im Nachbarort kam zudem ein Mann ums Leben.

