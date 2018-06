Buchholz in der Nordheide (AFP) Auf ihrem Weg zum Golfklub hat sich eine 82-jährige Hamburgerin am Sonntag kräftig verfahren. Wie die Polizei im niedersächsischen Landkreis Harburg südlich der Hansestadt mitteilte, war die Frau am Morgen auf dem Weg nach Hittfeld, als sie angesichts zahlreicher Sperrungen wegen einer großen Sportveranstaltung die Orientierung verlor. Letztlich habe sie über einen parallel zur Bahnlinie verlaufenden Feldweg zum Golfplatz gelangen wollen.

