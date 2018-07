Ludwigshafen (AFP) Auf einem Bauernhof in Rheinland-Pfalz hat die Polizei die Leiche eines Neugeborenen gefunden. Wie die Beamten in Ludwigshafen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilten, wurde der Leichnam des Kindes am Samstag bei Arbeiten in Harthausen nahe Speyer entdeckt. Nun solle die Identität der Mutter ermittelt werden.

