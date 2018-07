Berlin (AFP) Sechs Wochen vor der Bundestagswahl gibt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz trotz großen Rückstands in den Umfragen die Hoffnung auf einen Sieg über die Union noch nicht auf. "Die Bundestagswahl ist noch nicht entschieden", sagte Schulz am Sonntag am Rande eines Sommerinterviews für die ZDF-Sendung "Berlin direkt". Es sei weiterhin "alles möglich". "Der Wahlkampf lohnt sich bis zur letzten Minute", sagte Schulz.

