Magdeburg (SID) - Wenige Stunden vor dem DFB-Pokalspiel zwischen dem Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg und Bundesligist FC Augsburg (Sonntag, 18.30 Uhr/Sky) haben Unbekannte den Mannschaftsbus der Gäste beschmiert. Parolen wie "Wessis jagen" und "Nur der 1. FCM" waren am Sonntag auf dem schwarzen Vehikel der Süddeutschen zu lesen.

"Es ist schade, es gibt immer wieder ein paar Idioten. Ich hoffe, dass sie dabei erwischt werden und selbst die Zeche zahlen müssen", sagte Augsburg-Manager Stefan Reuter bei Sky.

"Jedwede Form des Vandalismus ist zu verteufeln. Das lehnt der 1. FC Magdeburg ganz klar ab", sagte FCM-Pressesprecher Norman Seidler dem MDR. Auch die Magdeburger Polizei war in ihrem Urteil eindeutig: "Unverbesserliche beschmierten Spielerbus des FC Augsburg. So etwas gehört sich nicht", twitterte die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt am Sonntag und nahm Ermittlungen gegen Unbekannt auf.

Bereits 2014 hatte der damalige Regionalligist aus Magdeburg den FCA in der ersten Pokalrunde ausgeschaltet (1:0).