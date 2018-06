Montréal (SID) - Alexander Zverev (Hamburg) hat beim Masters-Turnier in Montréal das Finale erreicht, in dem er am Sonntagabend (nicht vor 22.00 Uhr MESZ) auf Altmeister Roger Federer (Schweiz/Nr. 2) trifft. Der 20-jährige Zverev, Nummer vier der Setzliste, gewann gegen den kanadischen Nadal-Bezwinger Denis Shapovalov mit 6:4, 7:5. Federer, 16 Jahre älter als Zverev, besiegte den Niederländer Robin Haase mit 6:3, 7:6 (7:5).