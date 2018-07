Hamburg (SID) - Basketball-Bundestrainer Chris Fleming hat seinen 15-köpfigen Kader für den Supercup am Wochenende in Hamburg nominiert. In der Vorbereitung auf die EM (31. August bis 17. September) gehören die beiden NBA-Profis Dennis Schröder (Atlanta Hawks) und Daniel Theis (Boston Celtics) wie geplant erstmals in diesem Sommer zum Aufgebot. Johannes Voigtmann (Saski Baskonia/Spanien) kehrt nach einer Verletzungspause zurück.

Beim Supercup trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Freitag (18.30 Uhr) auf Russland, am Samstag (17.30) auf Polen und am Sonntag (15.00/alle Sport1) auf Serbien. Nach dem Vier-Nationen-Turnier steht für das DBB-Team vor der EuroBasket nur noch die Generalprobe gegen Frankreich in Berlin (27. August) auf dem Programm. - Das deutsche Aufgebot für den Supercup:

Ismet Akpinar (ratiopharm Ulm), Danilo Barthel, Alex King (beide Bayern München), Robin Benzing (Basket Saragossa/Spanien), Bastian Doreth (medi Bayreuth), Isaiah Hartenstein (vertragslos), Patrick Heckmann, Maodo Lo, Lucca Staiger (alle Brose Bamberg), Dennis Schröder (Atlanta Hawks), Karsten Tadda (EWE Baskets Oldenburg), Daniel Theis (Boston Celtics), Johannes Thiemann (MHP Riesen Ludwigsburg), Akeem Vargas (Alba Berlin), Johannes Voigtmann (Saski Baskonia/Spanien)