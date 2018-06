Karlsruhe (AFP) Nach dem tragischen Unfall mit einem Müllwagen in Baden-Württemberg mit fünf Toten dauert die Untersuchung zur Unfallursache noch an. Es müsse geklärt werden, ob tatsächlich ein technischer Defekt vorgelegen habe oder menschliches Fehlverhalten oder eine andere Ursache vorliege, teilten die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Karlsruhe am Montag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.