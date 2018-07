Osnabrück (AFP) In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden in Deutschland bereits zehn Fälle von Kindstötungen bei Neugeborenen gemeldet. Im gesamten Jahr 2016 wurden mindestens neun Säuglinge nach der Geburt getötet, wie das Kinderhilfswerk Terre des hommes am Montag in Osnabrück mitteilte. 2015 wurde sogar über 22 tot aufgefundene Babys berichtet.

