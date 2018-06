Berlin (AFP) Nach dem Insolvenzantrag von Airberlin stellt das Luftfahrtbundesamt nach den Worten von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CDU) sicher, dass die Betriebsgenehmigung für die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft weiter gültig bleibt. Zudem könne mit dem von der Bundesregierung gewährten Übergangskredit in Höhe von 150 Millionen Euro sowie Eigenmitteln der Flugverkehr wohl bis Ende November aufrechterhalten werden, sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin. Dann müssten die Verhandlungen über die Zukunft der Fluggesellschaft abgeschlossen sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.