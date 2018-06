Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, dass die Stasi-Akten auch künftig zugänglich sind. "In der nächsten Legislaturperiode wird nach Gesprächen zwischen der Stasi-Unterlagenbehörde und dem Bundesarchiv ein Konzept vorgestellt", sagte Merkel in einem am Dienstag vorab verbreiteten Interview mit der Zeitschrift "Superillu". "Es muss sichergestellt sein, dass die Stasi-Akten auch weiterhin für Betroffene sowie Forscher und Medien zugänglich und die Akten gleichzeitig auf Dauer gut verwahrt sind."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.