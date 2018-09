Berlin (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sich dafür ausgesprochen, die Aufgaben der Integration künftig in einem Bundesministerium zu bündeln. Die Zuständigkeiten in der Bundesregierung seien derzeit auf zu viele Ressorts verteilt, sagte der SPD-Chef am Dienstag in einer Rede in Berlin.

