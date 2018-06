Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) geht davon aus, dass der von der Bundesregierung gewährte Übergangskredit für die insolvente Fluggesellschaft Airberlin etwa drei Monate lang Luft verschafft. In diesem Zeitraum müssten die Verhandlungen mit der Lufthansa über einen Kauf von Teilen von Airberlin abgeschlossen werden, sagte Zypries am Dienstag in Berlin. Der Flugbetrieb könne so zunächst "in vollem Umfang" aufrecht erhalten werden.

