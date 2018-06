Leverkusen (SID) - Fußball-Nationalspieler Julian Brandt vom Bundesligisten Bayer Leverkusen musste das Training am Dienstagvormittag aufgrund einer Verletzung im linken Knie abbrechen und klagte über Schmerzen. Ob der 21-Jährige im Saison-Auftaktspiel am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport und ZDF) bei Titelverteidiger Bayern München eingesetzt werden kann, stand zunächst nicht fest. Brandt war bereits bandagiert in die Einheit am Dienstag gegangen.