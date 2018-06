Cincinnati (SID) - Mischa Zverev hat sein Auftaktmatch beim ATP-Turnier in Cincinnati/Ohio glatt gewonnen. Der 29 Jahre alte Hamburger schlug Fernando Verdasco aus Spanien nach 68 Minuten mit 6:4, 6:4 und bekommt es in der zweiten Runde mit dessen Landsmann Pablo Carreno Busta (Nr. 11) oder dem Italiener Paolo Lorenzi zu tun.

Zverevs jüngerer Bruder Alexander (20), der am Wochenende in Montréal den zweiten Masters-Titel seiner Karriere gewonnen hatte, hat in der ersten Runde ein Freilos und spielt im Kampf um den Achtelfinaleinzug gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe, der Qualifikant Maximilian Marterer (Nürnberg) am Montag 6:3, 7:6 (7:2) ausgeschaltet hatte.

Das Hartplatzturnier in Cincinnati ist mit 5,627 Millionen Dollar dotiert.