New York (AFP) Nach der späten Verurteilung rechtsextremer Gewalt bei den Ausschreitungen in Virginia durch US-Präsident Donald Trump kehren ihm weitere Unternehmenschefs den Rücken. Die Chefs des Chipherstellers Intel und des Sportartikelunternehmens Under Armour teilten am Montag (Ortszeit) mit, ein Beratergremium im Weißen Haus zu verlassen.

