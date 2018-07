Hamburg (dpa) - Zum Start der NBA-Profis Dennis Schröder und Daniel Theis in die EM-Vorbereitung müssen die deutschen Basketballer auf Karsten Tadda und Johannes Voigtmann verzichten. Beide Spieler stehen angeschlagen beim Supercup in Hamburg nicht zur Verfügung.

"Wir erwarten, dass Karsten nächste Woche wieder dabei ist", sagte Bundestrainer Chris Fleming über den Guard, den Knieprobleme plagen. Center Voigtmann nahm bereits wieder am Training teil, soll aber in den Test-Duellen mit Russland am Freitag, mit Polen am Samstag und Serbien am Sonntag noch geschont werden. Sein Trainingspensum solle gesteigert werden, "aber er wird noch nicht für ein Fünf gegen Fünf bereit sein", sagte Fleming.

Bei dem traditionsreichen Turnier sind erstmals in diesem Sommer Schröder und Theis dabei. "Erstes Training, gutes Gefühl, die Jungs haben mich positiv aufgenommen. Ich freue mich auf die nächsten Tage und die EM", sagte NBA-Jungstar Schröder, der am Mittwoch zum Team stieß. "Es ist eine Ehre für jeden Spieler, den Adler auf der Brust zu tragen und Deutschland zu repräsentieren."

Bei der EM vom 31. August bis 17. September geht es für das deutsche Team in der Vorrunde in Tel Aviv gegen die Ukraine, Georgien, Israel, Italien und Litauen. Die K.o.-Phase findet in Istanbul statt.

Vorbereitungsplan der deutschen Basketballer

EM-Spielplan