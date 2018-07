Mannheim (AFP) Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Baden-Württemberg im wahrsten Wortsinn mit der Tür ins Haus gefahren. Der 73-Jährige verlor am Dienstagabend in Wiesloch die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr mitten in den Eingang eines Mehrfamilienhauses, wie die Mannheimer Polizei mitteilte. Dort kam das Auto zum Stehen - nachdem es den kompletten Hauseingang samt Eingangstür und Briefkästen demoliert hatte.

