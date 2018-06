München (AFP) Mehrere Politiker der AfD sollen nach Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" enge Kontakte zu einem mutmaßlichen vom russischen Geheimdienst bezahlten Spion haben. Wie die Medien am Mittwoch berichteten, sitze der Mann seit über einem Jahr in Polen in Untersuchungshaft. Auch die deutschen Nachrichtendienste sähen in ihm einen bezahlten prorussischen Agitator, berichteten die Medien aus einem als geheim eingestuften Bericht von Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst.

