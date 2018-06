Turin (SID) - Fußball-Nationalspieler Sami Khedira bekommt beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin Konkurrenz im Mittelfeld. Die Turiner stehen kurz vor der Verpflichtung des 56-maligen französischen Nationalspielers Blaise Matuidi von Paris St. Germain.

Laut übereinstimmenden Medienberichten haben sich beide Klubs auf eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den 30-Jährigen geeignet. Sollte Matuidi die medizinische Untersuchung bestehen, erwartet ihn bei Juve angeblich ein Jahresgehalt in Höhe von 3,5 Millionen Euro.

Matuidi ist wie Khedira auf der Position im zentralen Mittelfeld zu Hause. Er gilt als zweikampfstarker Balleroberer.