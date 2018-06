Leipzig (AFP) Blutegel sind nicht von Geburt an ein Arzneimittel. Dazu werden sie erst durch weitere Arbeitsschritte in Deutschland, wie am Donnerstag das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied. Für die Einfuhr seien daher ein arzneimittelrechtliches Zertifikat und eine Einfuhrerlaubnis nicht erforderlich. (Az.: 3 C 12.16)

