Berlin (AFP) SPD-Chef Martin Schulz will im Falle seiner Wahl zum Bundeskanzler härter als Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) gegenüber US-Präsident Donald Trump auftreten. Gerade ein deutscher Kanzler müsse dem Präsidenten sagen: "Wenn du nicht in der Lage bist, dich mit klaren Sätzen von Nazis zu distanzieren, dann ist das absolut unakzeptabel", sagte Schulz am Donnerstag bei einer Veranstaltung des Deutschlandfunks und des Fernsehsenders Phoenix.

