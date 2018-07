New Delhi (dpa) - Eine nach einer Vergewaltigung schwanger gewordene Zehnjährige hat in Indien ihr Baby bekommen. Der jungen Mutter und ihrem Kind geht es nach einem Kaiserschnitt den Umständen entsprechend. Der Oberste Gerichtshof Indiens hatte eine Abtreibung untersagt, weil das Mädchen damals schon im achten Monat schwanger war. Das Gericht ordnete zugleich an, dass die Zehnjährige die bestmögliche medizinische Versorgung bekomme. Sie war nach eigenen Angaben über Monate mehrmals von ihrem Onkel vergewaltigt worden.

