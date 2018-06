Gaza (AFP) Ein Attentäter hat sich am Donnerstag vor einem Grenzposten der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen in die Luft gesprengt. Zwei Verdächtige seien an dem Kontrollpunkt an der Grenze zu Ägypten gestoppt worden, teilte das Innenministerium in dem von der Hamas kontrollierten Palästinensergebiet mit. Einer von ihnen habe einen Sprengsatz gezündet, sich dabei selbst getötet und seinen Komplizen sowie mehrere Sicherheitskräfte verletzt.

