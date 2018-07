Seoul (AFP) Der südkoreanische Präsident Moon Jae In hat trotz der jüngsten Eskalation des Nordkorea-Konflikts eine friedliche Lösung angemahnt. "Ich werde einen Krieg um jeden Preis verhindern", sagte Moon am Donnerstag in Seoul. "Ich möchte, dass alle Südkoreaner darauf vertrauen, dass es keinen Krieg geben wird."

