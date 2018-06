München (AFP) Die Generalstaatsanwaltschaft München hat Anklage gegen ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) erhoben. Der 29-jährige Syrer ist als Medizinstudent an der Universität Würzburg eingeschrieben und sitzt bereits seit Ende September 2016 in Untersuchungshaft, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Es soll seit 2014 versucht haben, andere Menschen dazu zu bewegen, Anschläge für den IS zu begehen.

