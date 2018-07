Berlin (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in einem Kondolenzschreiben an den spanischen König Felipe VI. entsetzt über den Anschlag in Barcelona mit mindestens 13 Toten geäußert. "Als Europäer und als Freunde Spaniens fühlen wir uns alle getroffen. Aber dieser Terror wird unsere offene Gesellschaft nicht zerstören können", schrieb Steinmeier am Freitag laut Präsidialamt. Er sprach von einem "perfiden und brutalen Terroranschlag".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.