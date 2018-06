Berlin (AFP) Bei dem Anschlag in Barcelona sind am Donnerstag auch 13 deutsche Staatsbürger verletzt worden. Bei einigen seien die Verletzungen so schwer, dass sie noch um ihr Leben kämpfen müssten, sagte am Freitag der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, in Berlin. Zu möglichen deutschen Todesopfern legte er sich zunächst weiterhin nicht fest.

