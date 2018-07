New York (AFP) Der US-Medienunternehmer James Murdoch hat sich "beunruhigt" über die Reaktion von US-Präsident Donald Trump auf die rechtsextreme Gewalt in Charlottesville gezeigt. "Was wir in dieser zurückliegenden Woche in Charlottesville gesehen haben und die Reaktion des Präsidenten der Vereinigten Staaten, beunruhigt uns alle als Amerikaner und als freies Volk", schrieb Murdoch in einer E-Mail an "Freunde" vom Donnerstag, die später weiterverbreitet wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.