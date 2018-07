München (SID) - Arjen Robben hat am Samstagvormittag das Training von Bayern München nach dem Sieg gegen Bayer Leverkusen im Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga (3:1) vorzeitig abgebrochen. Der Niederländer hatte offensichtlich Probleme am linken Oberschenkel. Robben war in der Vorbereitung durch eine Wadenverletzung gehandicapt gewesen, die er sich beim Tennisspielen im Urlaub zugezogen hatte. Gegen Leverkusen war er in der 61. Minute für Thomas Müller eingewechselt worden.