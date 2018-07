Nohfelden (SID) - Herber Rückschlag im Titelkampf der Rallye-WM (WRC) für Spitzenreiter Thierry Neuville (Belgien/Hyundai): Der 29-Jährige schied bei der Rallye Deutschland im Saarland nach der ersten Wertungsprüfung am Samstagmorgen mit einem Defekt an der Radaufhängung aus. Neuville wird damit nicht mehr unter die Top 10 fahren und wohl wertvolle Punkte in der WM-Wertung auf Titelverteidiger Sébastien Ogier (Frankreich/Ford) verlieren.

"Es ist noch nicht vorbei. Wir werden den Titelkampf deswegen nicht aufgeben. Wir werden kämpfen", sagte Neuville, der in der Gesamtwertung punktgleich (jeweils 160) mit Ogier in die Rallye Deutschland gestartet war. "Wir verstehen nicht, was passiert ist. Wir haben in einer Linkskurve plötzlich einen Schlag gespürt", sagte Beifahrer Nicolas Gilsoul.

Zumindest der Samstag war damit für Neuville beendet. Am Sonntag könnte er mit einem Sieg auf der Power Stage noch maximal fünf Punkte einfahren.

Nach 17 von insgesamt 21 Wertungsprüfungen führt weiterhin der Este Ott Tänak (Ford/2:31:32,2) vor dem Norweger Andreas Mikkelsen (Citroen/+ 21,4 Sekunden). Tänak entschied bereits fünf Wertungsprüfungen für sich und konnte seinen Vorsprung auf Mikkelsen am Samstag noch vergrößern. Für den 29-Jährigen könnte es der zweite Triumph in der WRC nach der Rallye Italien im Juni werden.

Der viermalige Champion Ogier liegt nach dem Ausscheiden seines WM-Konkurrenten mit 29,6 Sekunden Rückstand auf die Spitze auf Rang drei. Armin Kremer (48/Ford), der einzige deutsche Starter in der Topklasse P1, kam auch am dritten Tag ohne Probleme durch und landete auf einem starken zehnten Platz. "Das war ein guter Tag. Das Auto läuft super", sagte Kremer.

Bei guten äußeren Bedingungen stand der Tag ganz im Zeichen der Prüfungen auf dem Truppenübungsplatz Baumholder mit den berüchtigten Hinkelsteinen. Am Freitag hatte der heftige Regen noch für einige Ausrutscher und Ausfälle gesorgt.

Am Sonntag endet die Rallye Deutschland mit den letzten vier Wertungsprüfungen, darunter die abschließende Power Stage "St. Wendeler Land", bei der die besten fünf Fahrer nochmals extra Punkte erhalten.

Die ADAC Rallye Deutschland ist gemessen an den Zuschauerzahlen das größte Motorsportereignis des Landes und der zehnte von insgesamt 13 WM-Läufen in diesem Jahr.