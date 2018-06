Köln (SID) - Am ersten Großkampftag der neuen Saison der Fußball-Bundesliga empfängt Schalke 04 um 18.30 Uhr im Schlagerspiel Vizemeister RB Leipzig in der heimischen Veltins Arena. Im Blickpunkt stehen auch die Partien zwischen 1899 Hoffenheim und Werder Bremen sowie zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund. Ebenfalls um 15.30 Uhr kommt es zu den Begegnungen Hertha BSC gegen Aufsteiger VfB Stuttgart, Hamburger SV gegen den FC Augsburg und FSV Mainz 05 gegen den zweiten Aufsteiger Hannover 96.

Am 3. Spieltag der 2. Bundesliga will Fortuna Düsseldorf im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern unbedingt gewinnen und sich damit in der Spitzengruppe festsetzen. Ebenfalls noch ungeschlagen in der neuen Saison sind Dynamo Dresden und der SV Sandhausen, die aufeinandertreffen. Im dritten Spiel des Tages stehen sich ebenfalls um 13.00 Uhr der 1. FC Heidenheim und Aufsteiger MSV Duisburg gegenüber.

Nach dem Auftaktsieg gegen Russland trifft die deutsche Nationalmannschaft um NBA-Star Dennis Schröder am zweiten Tag des Supercups der Männer in Hamburg auf Polen. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr. Für die Mannschaft von Bundestrainer Chris Fleming beginnt mit dem Turnier vor heimischer Kulisse die heiße Phase der EM-Vorbereitung.