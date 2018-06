Konstanz (AFP) Rund 20 Autofahrer haben sich nach Polizeiangaben auf der Autobahn 81 in Baden-Württemberg ein nächtliches Rennen geliefert. Die Verkehrsrowdies bremsten in der Nacht zum Sonntag unbeteiligte Autofahrer aus, um sie auf Distanz zu halten. Danach gaben sie mehrfach Gas, wie die Polizei in Konstanz weiter mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.