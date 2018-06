Berlin (dpa) - Angesichts der drohenden Auslieferung von Dogan Akhanli durch Spanien an die Türkei ist die Bundesregierung alarmiert. Der Schriftsteller mit türkischen Wurzeln hat seit Jahren ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Unbestätigten Berichten zufolge wird ihm die Mitgliedschaft in einer bewaffneten, terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Akhanli war im Urlaub in Spanien auf Betreiben der Türkei festgenommen worden. Außenminister Sigmar Gabriel hat mit der spanischen Regierung gesprochen.

