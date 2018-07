Bagdad (AFP) Die irakische Armee hat eine Offensive zur Rückeroberung der Stadt Tal Afar von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gestartet. Das verkündete der irakische Regierungschef Haider al-Abadi am frühen Sonntagmorgen in einer Fernsehansprache. Die IS-Kämpfer hätten nun "keine andere Wahl, als sich zu ergeben oder getötet zu werden".

