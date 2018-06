Gotha (SID) - Aufsteiger Rockets Gotha muss in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Basketball-Bundesliga vorerst ohne Dane Watts auskommen. Der US-Flügelspieler laboriert weiter an den Folgen einer schweren Knieverletzung und wird im Rehazentrum von Klaus Eder in Donaustauf behandelt. Eder ist Physiotherapeut des deutschen Fußball-Nationalteams.

"Dane hat einen großen Anteil an unserem Erfolg in der letzten Saison. Gemeinsam mit unserer medizinischen Abteilung werden wir alles versuchen, um ihn schnellstmöglich wieder ins Team integrieren zu können", sagte Manager Wolfgang Heyder. Watts hatte die Verletzung im Mai erlitten.