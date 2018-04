Frankfurt/Main (AFP) Der Anwalt des in Spanien festgenommenen türkischstämmigen deutschen Schriftstellers Dogan Akhanli rechnet nicht mit einer Auslieferung seines Mandanten an die Türkei. In der Türkei sei ein rechtsstaatlicher Prozess gegen seinen Mandanten nicht möglich, sagte Ilias Uyar der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagsausgabe).

