Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn hat ihren Marktanteil in Kroatien ausgebaut. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, erwarb die Auslandstochter DB Arriva gut 78 Prozent am größten privaten Busbetreiber in Kroatien, der Autotrans-Gruppe (ATG). Die ATG mit über 1100 Mitarbeitern machte 2016 einen Umsatz von 49,4 Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiter von DB Arriva in Kroatien steigt mit der Neuerwerbung nun auf rund 1400.

