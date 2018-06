Paris (AFP) Der Elysée-Palast hat zum ersten Mal Aufgaben und Rechte der Frau des französischen Präsidenten schriftlich festgelegt. Die am Montag auf seiner Internetseite veröffentlichte "Charta der Transparenz" betont die repräsentative Rolle der Präsidentengattin, ohne ihr den Status und damit die Privilegien einer "First Lady" wie etwa in den USA einzuräumen. Vertraute der Première Dame Brigitte Macron betonten zudem, die Charta gelte nur für die Dauer der Präsidentschaft ihres Mannes.

