Neu Delhi (AFP) McDonald's schließt in Indien rund 40 Prozent seiner Filialen. Die US-Fastfoodkette erklärte am Montag, zur Beendigung des Vertrags mit dem örtlichen Franchiseunternehmen CPRL gezwungen gewesen zu sein, weil die Firma die Vertragsbedingungen nicht eingehalten habe. Damit müssen 169 McDonald's-Filialen schließen, die im Norden und Osten des Landes sowie in der Hauptstadt waren. Die Niederlassungen im Süden und Westen des Landes sind nicht betroffen.

