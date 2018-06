Leipzig (AFP) Niedersachsen hat zwei salafistische Gefährder nach Algerien beziehungsweise Nigeria abschieben dürfen. In beiden Fällen habe es keine Abschiebungshindernisse gegeben, entschied das Bundesverwaltungsgericht am Dienstag in Leipzig. (Az: 1 A 2.17 und 1 A 3.17)

