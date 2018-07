Konstanz (AFP) Der 34-Jährige, der vor mehr als drei Wochen einen Türsteher vor einer Diskothek in Konstanz erschoss, stand zur Tatzeit erheblich unter Drogen und Alkohol. Dies habe die toxikologische Untersuchung ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Konstanz mit.

